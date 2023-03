KUULA | Endometrioosi raskemad vormid võivad tõsiselt mõjutada naise elukvaliteeti

Arst-õppejõud sünnitusabi ja günekoloogia erialal dr Katrin Täär räägib Maalehe tervisepodcastis, et sarnaselt emakaõõnes paikneva normaalse endomeetriumiga toimuvad igakuised muutused ka väljaspool emakat asuva koega. Et see leiab aset vales kohas, et pääse erituv veri aga välja, see jääb kas kõhuõõnde ärritades naaberorganeid ja tekitades seal liiteid või koguneb kapslisse (näiteks munasarja) tekitades iga tsükliga suureneva tsüsti.