Tiina Laanem: mis oleks, kui võtaks lapse?

Tean enda tutvuskonnast mitmeid peresid, kes oma kodus vahetuslapsi vastu võtnud. Aga need on alati olnud koolilapsed Inglismaalt, Saksamaalt, Hollandist, Rootsist või Taanist. Pered said võimaluse ka enda võsukesi „vahetuskaubana“ neisse riikidesse nädalaks või paariks elama saata. Kirjeldati vahvaid muljeid ja silmaringi laienemist.