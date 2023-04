TEEME SELGEKS | Mitu muna tohib päevas süüa?

Muna on läbi aegade olnud vastuoluline toiduaine – küll on räägitud, et see sisaldab vajalikke vitamiine ja mineraalaineid, teisalt ka omajagu kolesterooli. Ühtlasi on munaroog hea toekas eine, kuid ainult ühest munast juba omletti ei tee. Mitu muna tasub siis päeva või nädala jooksul süüa?