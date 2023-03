Mutid on kogu hoovi üles kaevanud? Need nipid päästavad sind iga-aastasest nuhtlusest

„Lumi läks, vaevalt jõudsin saabuva kevade üle rõõmustada, kui ilmus üks mutimullahunnik. Ei jõudnud silmagi pilgutada, kui neid oli juba kolm! Järgmisel hommikul tundus, et kõik Eestimaa mullamutid on otsustanud kogu mu kauni muru üles kaevata,“ kirjeldab varakevadist olukorda iga kolmas aednik. Õnneks on olemas lahendus või isegi mitu!