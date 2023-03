Koolide sulgemine tekitab tugevaid emotsioone ja eriti veel hetkel, mil fataalse otsuse kõrval jääb õhkõrn võimalus, et keegi tuleb appi. Hetkel on silmad Toompea poole, kus peetakse järgmise valitsuse koalitsioonikõnelusi. Signaale ju on, et väikekoolide sulgemine poliitikuile ei meeldi – see on väga ebapopulaarne, kui ka Maalehe veebiküsitlust vaadata.