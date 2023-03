Värskes Maalehes: mida leiavad ukraina farmerid põldudelt ja millega tegeleb Ukraina Naiste Leegion

Ajaarvestus käib Ukrainas niimoodi, et on elu enne ja pärast „täiemahulist sissetungi“. Sõja algust loetakse juba aastast 2014 ja sellest möödub peatselt juba üheksa aastat. Mida mõtlevad kohalikud, kes on viimase aasta jooksul elanud rindepiirkonnas ja okupeeritud aladel, kas inimesed ja sõdurid on sõdimisest väsinud ning millega tegeleb Ukraina Naiste Leegion, räägib Urmas Glase taskuhäälingus „Värske Maaleht“.