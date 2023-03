KUULA | Naised põllumajanduses: kasvav trend noorte seas

Mätiku Mahe Talumeierei juht Mirjam Pikkmets ja lihaveiste kasvataja Jane Mättik on seda meelt, et aina enam naisi teostavad ennast põllumajanduse ja toidutootmise sektoris erinevate astmete juhtidena ning teevad seda täie pühendamisega. Õnneks on põllumajandus viimase paarikümne aastaga läbi teinud suure muutuse ja raske füüsiline töö on usaldatud peaasjalikult masinate hooleks. Naistelt eeldab sektoris töötamine erialaseid teadmisi ja oskusi, et nii eripalgelises keskkonnas hästi hakkama saada. Lisaks loomakasvatuse või toidutehnoloogia heale tundmisele, tuleb olla sinapeal põllutehnikaga. Kui isiksuseomadustest rääkida, siis on vaja head stressitaluvust ja rahulikku meelt – seda läheb vaja kiirelt vahelduva ilmastikuga toimetulekuks, mis loomakasvatajatele esitab pea igapäevaseid väljakutseid.