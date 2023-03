Arukad külad hindavad uusi teadmisi ja suuremat turvalisust

Laekvere saab sportlike võimalustega puhkeala

„Otsus, et võiks esialgu luua rohkem võimalusi spordi ja vaba ajaga tegelemiseks, selgus kohalike elanikega koos arutades ja kõikide soove arvesse võttes ühisel arengukava koostamise koosolekul,“ meenutab ta. „Kuigi puhkeala ei ole veel valmis, loome selle valmimisega ühe kogukonnapaiga, mis siiani puudu. Kui on olemas koht, kus oma aega meeldivalt ja sisukalt veeta, lisame sellega oma külale atraktiivsust juurde. Liidame noori, kes on meie tulevik, ning kogukonda, et võtta ühiselt ette järgmised sammud,“ räägib Liisa Uukkivi.

Meeri küla ümbrusesse luuakse matkarajad

„Külaelanike omavaheline suhtlus on aktiivsem, seltsimaja külastatavus on tõusnud. Inimesed on hakanud rohkem suhtlema, õpitubades käima, uuritakse, mis on järgmised sündmused ja üritused,“ kirjeldab ta.

„Meeri küla ümbruses on ilus loodus, kuid paljud elanikud ei kasuta looduses liikumise võimalusi, kuna ei osata täpselt kuhugi minna jne. Meeri küla piirneb Keeri-Karijärve looduskaitsealaga, kus on mitmeid looduskaitse all olevaid linde ja taimi. Keskendume erinevate matkaradade loomisele. Matkarajad ei ole veel valmis, kuna RMK alustas sügisel metsahooldustöödega ning see pidurdas meie tegevust. Kevadel on pilt selgem, kuhu me saame rajad teha,“ kirjeldab Kerli Pruuli ning lisab, et paljud külaelanikud on nõus appi tulema matkaradasid planeerima ja korrastama. Lisaks märgib ta, et on tekkinud huvi ka muu ühistegevuste vastu – näiteks ollakse huvitatud seltsimajas erinevate õpitubade läbiviimisest.