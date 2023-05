Mis on saunas temperatuurist veelgi tähtsam?

Saunumi kliimaseadme inspiratsiooniks olnud klassikaline suitsusaun on oma sisekliimalt väga hea, kuna ei ole nii tihedalt ehitatud, kui seda on muud saunad: õhk imbub sisse nii seinapalkide kui ka põranda laudade vahelt ja teeb seda ühtlasemalt. Tänu suitsusauna üldisele ehitusele on kogu õhu liikumine selles ruumis ühtlasem ja tervislikum. Kui õhk peaks ruumis tänu tihedale kasutusele „halvaks“ muutuma, saab kogu sauna ära tuulutada: kerisel olevate kivide maht on nii suur, et tuulutatud ruumi uuesti üleskütmine ei võta palju aega. Ning just suitsusauna sisekliimat püüavadki Saunumi seadmed järgi teha.

Saunumi kvaliteediinsener Ainar Pent ütleb, et ideaalne oleks kui õhk vahetuks leiliruumis 5L inimese kohta sekundis ja et see õhk käiks ruumis ringi sedasi, et sellest oleks inimesele ka kasu. „Ilma mootorita on kahjuks sellist olukorda väga raske saavutada. Tavalised on olukorrad, kus ventilatsioon on kas täiesti kinni või täiesti lahti, seda ei reguleerita leiliruumis istumise ajal. Tulemuseks on siis kas väga umbne leiliruum või väga suure soojuskaoga leiliruum,“ mainib Pent.

„Tegin TalTech’i inseneridega Saunumi algusaegadel uuringu, millest selgus, et Eesti saunades oleva õhu kvaliteet on äärmiselt halb: kui õues on CO2 tase nii 400ppm’i (parts per million), kontorite ja eluruumide puhul loetakse 800ppm’i normaalseks, siis enamustes saunades see number algas alles 2000st ppm’ist. See tähendab, et õhku hingamiseks sellises ruumis peaaegu ei olegi. Ventilatsioon on sellistes ruumides puudulik ja läbimõtlemata,“ mainib Vare.

Temperatuuri erinevus kuni 100 kraadi

Saunakliima teine oluline komponent on temperatuur ja peamiselt selle temperatuuri jagunemine leiliruumis. Uuringud on näidanud, et leiliruumis istudes võib temperatuur jalgade ja pea juures erineda mõnel juhul lausa 80-100 kraadi. Pole ju ebatavalised juhud, kui jalgadel on leiliruumis jahe, samal ajal kui pähe peab panema saunamütsi, et pead kõrvatava kuumuse eest kaitsta. Leiliviskamise ajal võib jalgade juures olla temperatuur 20-30 kraadi, samal ajal kui pea kohal on temperatuur 130-150 kraadi juures.

„Meile on mingist vanast traditsioonist jäänud sisse teadmine, et õige saun algab sellest, kui ruumi on köetud kolmekohaline number. Minu kogemus aga ütleb, et enamus inimesi kasutab sauna temperatuuride vahemikus 65 kuni 80 kraadi. Kihistumine tavasaunas toimub nii kui nii ja see on puhas füüsika. Väikeste leiliruumide suurim probleem on selles, et õhu liikumist praktiliselt ei ole. Leili viskamisel jääb niiske ja kuum õhk lakke seisma, selles ei ole peaaegu üldse head õhku ja nii tekibki kiiresti see nii öelda „saunaväsimus“,“ räägib Pent.

Saunumi kliimaseadme üks olulisimaid eesmärke ongi leiliruumi temperatuuri ühtlustamine: spetsiaalselt selle jaoks välja arendatud ventilaatoriga püütakse kerise kohalt kinni tuline õhk ja leiliaur, segatakse see leiliruumi alumises kihis oleva õhuga ja paisatakse siis ühtlaselt üle kogu ruumi laiali. Uue tehniloogiana välja arendatud kliimaseade, mis varsti on ka turul saadaval, kontrollib samal ajal ka tervikuna leiliruumi õhupuhtust ja niiskustaset, vajadusel lisab juurde nii värsket õhku kui ka niiskust.

Väsimust ja loidust, mida me kõik oleme leiliruumides tundnud, tekitab ka asjaolu, et nii suurtes temperatuurierinevustes läheb keha automaatselt stressi ja hakkab end jahutama: aju saadab südamele signaali, et on tarvis tulikuumas tsoonis asuv aju maha jahutada. See aga tõstab automaatselt vererõhku, võib tekitada südamekloppimist ja läbi selle väsitab inimest ning kurnab organismi.