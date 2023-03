Arukate külade programm panustab inimestesse, kes soovivad maal elada

Aktiivsed ja ühtehoidvad kohalikud kogukonnad loovad eeldused inimeste (sh noorte) maale tulemiseks ja sinna jäämiseks. Kohalikel kogukondadel on oluline roll maaelu kuvandi loomisel ning põllumajanduse ja maaelu propageerimisel. Arukad ja targad külad on seejuures olulisteks alustaladeks, kes aitavad ellu viia põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukava aastani 2030 visiooni, et Eesti toit on hinnatud ja maal on hea elada.

Koostöös partneritega panustatakse erinevate kohalike teenuste kvaliteedi parandamisse ja piirkonna turvalisuse tõstmisse. Otsitakse ühiselt võimalusi lairibaühenduse väljaarendamiseks ning uute digitaalsete lahenduste leidmiseks ja kasutuselevõtuks. Rohepöörde võimalusi kasutades püütakse luua rohelisem elukeskkond. Tähelepanu pööratakse ka kaugtöökohtade loomisele ja edendamisele. Eesmärk on see, et maal oleks hea elada.

Arukate külade programm on samuti väga hea kommunikatsioonitööriist näitamaks, et maal on tugevad ja hakkajad kogukonnad, kes soovivad ise tegutseda ja oma elu arendada. Oluline on toetada ja hinnata kogukondlikku lähenemist ja kohalike kogukondade rolli tugevdamist.

Maaelu arengu kõige tähtsamaks komponendiks on inimene ning arukate külade programm on parim viis, mis panustab maapiirkonna elanikesse otseselt. Täpsemalt panustab arukate külade programm inimestesse, kellel on tahe maal elada ning kes soovivad muuta oma elu maal paremaks. Seetõttu on oluline toetada selliseid algatusi ning võimaldada alt-üles lähenemisel areneda. Heaks tulemuse näiteks on kujunenud aruka küla võrgustik, mis on oma kogemuste ja kompetentsiga hindamatu väärtus.

Igal piirkonnal on oma tegu ja nägu ning väljakutsed. Oluline on aga siinjuures üles leida piirkonna tugevused ning panna need ühiselt kohaliku piirkonna ja kogukonna kasuks tööle, misläbi areneb ka maaelu üldiselt.

Milline on Maaeluministeeriumi roll arukate külade programmis?

Maaeluministeeriumi roll on eelkõige nõustav ja toetav. LEADERi kohalikud tegevusrühmad haarasid ise härjal sarvist ning võtsid üheskoos kogu arukate külade programmi loomise ja edendamise enda kanda. Selliseid algatusi tuleb jätkuvalt toetada. Kohalikud tegevusrühmad on hetkel koostamas uusi kohaliku piirkonna arengustrateegiaid, mille kaudu on võimalik planeerida arukate külade edendamist toetavaid tegevusi.

Mida soovite öelda programmis osalenud küladele ja neile, kes seekord ei osalenud?

Arukas küla on proaktiivne ning leiab ise läbi koostöö lahendusi elu- ja ettevõtluskeskkonna edendamiseks. Sellest aastast alates saab suure hoo sisse ELi uus rahastusperiood, mille raames on samuti toetusmehhanisme (nt „Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika riikliku strateegiakava 2023–2027“ sekkumine „LEADER – kogukonna juhitud kohalik areng“) kohaliku piirkonna ja kogukonna arendamiseks.

Aga ühegi riikliku programmiga ei ole võimalik luua aktiivseid sädeinimesi – need peavad külal endal olema. Nagu on Eesti Vabariigi president Toomas Hendrik Ilves öelnud: „Meie homne on meie endi teha.“

Arukad külad kaasavad nii inimesi kui ka tehnoloogiat