Marika Erismaa: meil on „oma Eesti“, kuid ikka näidatakse ülemvõimu ja sõidetakse rahvast üle

Kas see, et perekonna neljast lapsest üks on lasteaiaeast alates soovinud elada maal ja teha tööd, mis toidab neid, kes kõrgemal meist teevad linnakividel maaelu puudutavaid otsuseid, on olnud õige. Ehk tuleks jahutada kuuese lapselapse õhinat hakata tulevikus „laudameheks“? Üha enam hakkab hinges kipitama mõte, et kas tõesti meie elutöö ääremaa külas on olnud läbinisti valesti elatud elu ja raisatud aeg.

Üha enam hakkab hinges kipitama mõte, et kas tõesti meie elutöö ääremaa külas on olnud läbinisti valesti elatud elu ja raisatud aeg.

Sarnane mure on paljudel piirkonna elanikel pannud mõtted liikuma teemal „elu võimalikkusest maal“. Muret tunnevad omad ja võõrad, endine kauaaegne koolijuht, armsa kodukooli töötajad, lapsevanemad, vilistlased, ettevõtjad ja külalised, kes meie koolis käinud.

Kauplused, kultuuriasutused ja raamatukogud on juba ammu väiksematest küladest kadunud. Kodukoha kool näikse olevat viimaseid õlekõrsi, mis on piirkonda jätnud ja juurde toonud noori peresid.

Vähe tahad, üldse ei saa

Siinkohal on ehk paslik edastada kauaaegse Lõpe kooli hinge Ellen Laanesoo mõtted: „Ajalool on komme käia mööda spiraali ja sama toimub ka hariduspoliitikas. Praegu on teravalt päevakorrale kerkinud koolivõrgu ümber korraldamine ja nii ka meie vallas, kuid ega selles midagi uut ei ole, sest koole on aegade jooksul suletud, taas avatud või reorganiseeritud pidevalt. Mida see endaga kaasa on toonud?“ Ellen on kirja pannud kogu pika ja keerulise protsessi, mida oli vaja läbida, et avada uuesti Lõpe kool. Ja ta lõpetab sõnadega: