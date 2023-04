KÜSITLUS | Kas teine ülestõusmispüha peaks olema vaba päev nagu mujal Euroopas?

Lihavõtteajal on meil riigipühad Suur Reede ja esimene ülestõusmispüha, mis sel aastal on vastavalt reedel 7. aprillil ja pühapäeval 9. aprillil. Enamik Euroopa riike, sh Põhjamaad ning Läti-Leedu tähistavad töövabana ka teist ülestõusmispüha, kuid Eestis on esmaspäev 10. aprill tavaline tööpäev. Uurime Maalehe lugejailt, kas Eestis peaks samuti olema teine ülestõusmispüha vaba päev