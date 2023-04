Juhani Püttsepp: vohab ükskõiksus pärisinimeste suhtes, kuid kasvab huvi netiviirastuste vastu

Miquela Sousa alustas tegevust 2016. aastal, Instagramis on tal kolm miljonit jälgijat. Mille poolest on see modell ja laulja eriline – selline küsimus kõlas hiljuti ühes mälumänguseltskonnas. Sai näha ka küsimuse juurde välja trükitud pilti Sousast, millegipärast sootuna tunduvast vibalikust kujust. Instagrami ma ei jälgi, sotsiaalmeediakanaleis üldse ei osale – mõistatus pani pead murdma. Järsku katseklaasilaps?