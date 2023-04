Maaleht kirjutas kuus aastat tagasi, et kolhoosiaegseid lagunevaid kortermaju on Eestis umbes Põlva linna jagu. Osa neist on nüüdseks veidi renoveeritud, osade seisukord on aga muutunud veelgi trööstitumaks. Inimesed elavad nendes majades ning neil pole enamasti ka võimalusi mujale kolida. Seega tuleb nende hoonetega miskit ette võtta. Kuid ilma kohaliku omavalitsuse initsiatiivita ja riigi- või euroraha täismahulise toetuseta on praktiliselt võimatu seal midagi paremaks muuta.