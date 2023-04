MAALEHT JORDAANIAS | Seltskond on kohal ja hakkas kohe oma D-vitamiini varusid laadima

Päikestest seekord vist puudu ei tule, väljas on umbes 23 kraadi sooja ja näha pole ainsamatki pilvepoega. Suund võetakse Philadelphiasse, et tutvuda hellenistliku kultuuripärandiga.

Peale pisukest bussisõitu jõuame muljetavaldavate templite, kirikute ja muude mälestiste varemeteni, mis päikesepaistes just kui vastu säravad. Citadell on täna vabaõhumuuseum, kus saab vabalt ringi jalutada, kuid peidab endas palju ajalugu, mis ulatub hinnanguliselt 7000 aasta taha.

Amman ise on nagu beežikashall kivist linn. Eurooplase silmale on see harjumatult räämas ning esmapilgul mõtled, et ehk neis pisikestes üht nägu kivimajades ei elagi enam kedagi, aga ometi on tegu suure linnaga, kus elab ligi neli miljonit inimest. Kui kivimajade vahel õige palju rohelust pole, siis just selle leiame muu hulgas Citadellist, mis haljendab kevadiselt ja mõnusalt. „Viskaks kasvõi siia muru peale pikali, kui oled külmast Eestist tulnud,“ tunneb üks reisisell rõõmu. D-vitamiini tubli koguse saame samuti mõne tunniga kätte.