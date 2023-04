Rein Sikk: Eesti kaitsetahet hävitab kaitseministeerium ise. Ametnikud, aitab upsakusest!

Mul on väga kurb meel, et aasta 2022 suhtekorralduse ämbriks oli Nursipalu harjutusväljaga seonduv. On kuri kartus, et kaitseministeeriumi ja kohaliku rahva suhted võivad käest minna ka Soodla harjutusvälja asjus. Ja seda Ukraina sõja ajal, mil me kõik Eestis peaks selgasid kokku pannes tagama siin igale NATO sõdurile maailma parimad harjutusvõimalused. Aga selle asemel käib kaitsetahet pärssiv kähmlus.