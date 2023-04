Tööandja jättis su palgast ilma või nõuab hüvitist „kahjude“ eest? Enamasti pole tal selleks õigust

Mõned tööandjad üritavad palgast teha mahaarvestusi, väites, et töötaja on tekitanud tööandjale kulutusi, töötaja on midagi valesti teinud või vastutab tööandjale tekitatud kahju eest. Töölepingu seadus näeb küll ette, et töötaja vastutab tööandjale tahtlikult põhjustatud kahju eest (TLS § 74 lg 1), kuid kui kahju on põhjustatud töötaja poolsest hooletusest (TLS § 74 lg 2), siis sätestab seadus täiendavalt terve hulga kriteeriume, mida tuleb kahjusumma arvutamisel arvesse võtta. Eraldi on olemas ka töötaja varalise vastutuse kokkulepe (TLS § 75 lõiked 1 ja 2), mis peab aga olema kirjalikult sõlmitud, järgides seaduses toodud reegleid ning niisama töötajale varalist vastutust kohaldada võimalik ei ole.

„Isegi kui tööandjal tekib teatud juhtudel õigus töötajalt kahju sisse nõuda, siis vastavalt töölepingu seadusele ei ole tööandjal õigus seda töötasust tasaarvestada, välja arvatud juhul kui töötaja ise sellega konkreetsel juhul nõus on,“ selgitas advokaat Kristjan Lee. Seetõttu peaks olema ettevaatlik olukorras, kus tööandja saadab näiteks e-maili teel palgaarvestuse ja soovib, et töötaja vastaks, et on nõus. Enne vastamist tuleb ise täpselt üle arvutada, kas tööandja ei ole mingeid summasid palgast maha võtnud, muidu saab tööandja hiljem väita, et töötaja nõustus tasaarvestuse ja väiksema palga saamisega.