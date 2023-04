Maalehe reisisellid Jordaanias: „Kui oled külmast Eestist tulnud, viskaks siiasamasse murule pikali!“

Gadaras on võimalik vaadata korraga kolme riiki: ise asud Jordaanias, aga saad vähimagi vaevata heita pilgu piiriäärsetele Iisraeli ja Süüria külakestele.

Reisil olles on iga päev kallis ning vaevalt said lennukirattad maha ning tunnike hotellis tukutud, kui juba astuti bussi, et sõita avastama päikeselist Jordaaniat.