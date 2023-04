Argo Ideon: kõnnitee peab kuuluma ainult jalakäijale

Nüüd on päevakorras veel autode ronimine kõnniteele parkima, mis ei ole ju kuidagi normaalne. Erinevalt peatumisest, et sõitja saaks ohutult väljuda või mingi paki autost välja tõsta. Et autoga peaks nagu igale poole otse treppi saama ja seatud piirangud on ebamugavad, järelikult on autojuhil püha õigus neid eirata? Kõnniteel parkimine võiks olla ikkagi sama lamedaks peetav nähtus kui purjuspäi juhtimine.