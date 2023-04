MAALEHT JORDAANIAS | Suhtumine naiste töötamisse on muutunud vabamaks: saab õppida näiteks mosaiigikunstnikuks

Detailsed mosaiigid

Kõigepealt on tarvis ideekavandit, mis on tihtilugu vanadest joonistustest või ka mosaiikidest inspireeritud. Esialgne kavand kantakse õhukesele riidetükile. Selle peale hakkab mosaiigitegija loodusliku liimiga kleepima ükshaaval umbes poolesentimeetriseid või väiksemaid kivimitükke.

Mosaiigi materjaliks on erinevad looduslikud kivimid, mida kogutakse kõikjalt Jordaaniast . Need lõigatakse spetsiaalse masina abil pikkadeks ja peenikesteks pulkadeks, kust kunstnik tangidega omakorda sobivad tükikesed murrab.

Elavad suure perekonnaga koos

Nii nagu mujalgi sama piirkonna riikides, elavad ka Jordaania inimesed mitme põlvkonnaga koos – pojad-tütred oma perega, ema-isa, vanaema-vanaisa. Iseloomulikud on n-ö tüüpilise katuseta elamud, kuhu saab vajadusel veel ühe korruse peale ehitada. Seepärast on riigis ka vähe vanadekodusid ja lasteaedu, elatakse ikka perega koos ning kasvatatakse lapsi pereringis.

Naisi näeb tänaval suhteliselt palju ringi liikumas, kuid nende seas on pigem vähe neid, kes on pealaest jalatallani kinni kaetud, nii et ainult silmad paistavad. Naistel on lubatud tööl käia küll, kuid peamine „töö“ on ikka laste ja kodu eest hoolitsemine.