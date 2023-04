VAATA: Saun, mis sündinud armastusest suitsusauna vastu

Saunumi saunade otseseks eelkäijaks on looja Andrus Vare sõnul kogemus suitsusaunast: pehme ja meeldiv. Tõdemus, et saun ei pea olema kõrvetav ja ebameeldiv kogemus, on täpselt see põhjus, mis on aluseks Saunumi saunade toimimise põhimõtetele.