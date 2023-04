„Pole kindel, kas tänast olukorda on õige nimetada majanduskriisiks,“ kommenteerib majaelementide tootja KMT Prefab OÜ juhatuse esimees Martin Talts. „Kuid on tõsi, et ehitustööstuse ja sellega otseselt seotud majatehaste seis on pingeline. Samas on olukord tootjate lõikes erinev, mitmel Puitmajaliidu liikmel on tööga koormatus lähikuudel hea.“