KUULA SAADET | Oma dementsesse lähedasse tuleks suhtuda hoolivalt ja austavalt

Dementsus on ajufunktsioonide järk-järguline langus. Inimene võib aja jooksul unustada oma tuttavad, pereliikmed, seisundi süvenemisel võib häiruda kontroll kehafunktsioonide üle.

Kui meie lähedasel on diagnoositud dementsus, tähendab see üldjuhul ajufunktsioonide järkjärgulist langust. Kui õigeaegselt alustatakse raviga, on võimalik kauem säilitada nii haigete kui koduste elukvaliteeti.