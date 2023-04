MAALEHT JORDAANIAS | Kohaliku põllumajandusega tutvumine päädis taluõuele toodud tuvi ja lehmaga

Jerash ei ole meie giidi väitel küll ajaloos suurt rolli mänginud, kuid on üks suuremaid ja ilusamaid dekapolisest. Nüüdisajalgi on seal palju arheoloogilisi leide välja kaevatud ning need on hästi säilinud. Näiteks cardo ehk linna südatänav, foorum, hipodroom, teater, nümfide purskkaev. Nägime ka Hadrianuse kaart, Artemise templit, Korintose sambaid.

Giid Mohammad tutvustas meile agoraa ehk toonase toiduturu kõrval ka kohta, kus olid säilinud hirve-, kitse- ja lõvikujukesed. Seal nimelt tegutsesid kunagi lihunikud!

Tuvikasvatus ja kohalik talutoit

Nii nagu Maalehe ajakirjanikel ja sõpradel-lugejatel ikka kombeks, külastasime reisil ka kohalikke talunikke.

Jerashi linna kandis asub suur põllumajanduse piirkond – tee peal saime näha oliivisalusid, sidruni- ja virsikupuid, kasvuhooneid tomatite ja kurkidega jne. Nagu giid Juune märkis, tuleb meie reisil seni söödud tomati-kurgisalat just siinsest piirkonnast.

Ühes kohalikus talus tutvusime esmalt tuvide, kanade, angoorajäneste, kitsede ja lehmadega, keda sealne noor perekond peab. Talu on nad pidanud seitse aastat. Loomakasvatus on neil suuremalt jaolt küll selleks, et vahvaid suliste jalgade või koheva kraega tuvisid lemmikloomana pidada ja neid samal eesmärgil edasi müüa. Põhiline sissetulek tuleb neil siiski oliiviistandusest.

Säärane tuvi maksab muidu ca 150 dinaari ning must kana 60-100 dinaari, kuid varem on ta maksnud märksa enam, kuni tuhat dinaari. Musta kana puhul on ainult muna valge, sulestik ja ka linnu nahk on must. Tema liha on aga valgurikkam kui kanaliha tavaliselt.

Kahjuks huvilisi lauta ega loomade elutingimusi kaema ei lubatud. Meile vaatamiseks toodi üksikud isendid taluõuele.