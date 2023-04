Kajar Kase: töötavad pensionärid ei kaota tulumaksureformist, nad võitsid teistest varem

Põhjendus on see, et töötavad pensionärid said keskmise pensioni tulumaksuvabastusest selle aasta 1. jaanuaril suure võidu, see muudatus tõi neile kuus kuni 140 eurot rohkem kätte, sest nemad pääsesid esimesena maksuküüru alt välja.

Varem oli ka töötava pensionäri maksimaalne tulumaksuvabastus 500 eurot ja see hakkas vähenema, kui palk+pension ületas 1200 eurot. Just töötavad pensionärid olid maksuküürust suurimad kaotajad ja just seepärast tõi Reformierakonna juhitud valitsus nad maksuküüru alt esimesena, välja.

Tõele vastab see, et maksuküüru kaotamisest 2025. aastal töötavad pensionärid sama suurt võitu enam ei saa, neil on see juba käes. Küll ei ole õige öelda, et nad tulumaksumäära 22%ni tõstmisest kaotavad, see juhtub vaid juhul, kui nende palk+pension ületab 8000 eurot kuus.

Asi on selles, et keskmise pensioni tulumaksuvabastus arvutatakse iga aasta esimeseks jaanuariks ringi. Praegu on keeruline öelda, kui palju keskmine pension 2025. aastal olema saab, aga seda arvutatakse ringi nii 1. jaanuariks 2024 kui 1. jaanuariks 2025.

Seega jääb töötava pensionäri tulumaksuvabastus tavalisest töötajast ilmselt alati kõrgemaks, sest töötaja jaoks tõuseb see ainult 700 euroni. Rahandusministeeriumi hinnangul peaks olema nii, et maksuküüru kaotamisest ja tulumaksumäära tõstmisest 1. jaanuaril 2025 ei kaota keegi, kuni kuupalgani 8000 eurot kuus.