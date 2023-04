Peter Lõhmus: ebavõrdsuse kasv lööb kõiki

Tõsi, tulumaksuvaba miinimumi olemasolu kergitab efektiivse ehk tegelikult makstava tulumaksu määra sissetulekute kasvades, kuid vahed vähem jõukate ja jõukamate vahel on enamiku teiste riikidega võrreldes väikesed (tulumaksuvaba miinimum on ka praktiliselt iga maksusüsteemi osa). Klassikalises mõttes puudub Eestis ka ettevõtte tulumaks, sest ettevõtete jaotamata kasumi pealt makse ei maksta. Just see on aga reeglina ettevõtte tulumaksu definitsioon.