Maalehe lugejareisi võitnud Olavi: „Jordaania on ikka ütlemata vägev koht!“

See 312. aastal eKr nabatealaste asutatud linn on üle maailma tuntud hurmavate vaadete, arhitektuuri ja geniaalse veetorude süsteemi poolest. Petra varakambri fassaad on muide tuttav Steven Spielbergi seiklusfilmist

„Indiana Jones ja viimane ristiretk“.

Tänapäevalgi võib Petras kõikjal näha tammisid, mis vihmavee liikumist reguleerivad, ka pea 2000 aastat tagasi ehitatud keraamiline joogiveetoru on endiselt säilinud. Väga elavalt võib ette kujutada, kuidas nabatealased siin ringi toimetasid, sest säilinud on iidne klooster, inimeste elupaigad, hauakamber, amfiteater, vaaraode loss, jumalannade kujud jpm.

Vägev, ka aastaid hiljem!

Meie giid Juune Holvandus on Petras käinud kümneid kordi, ja kõige esimene oli ikka kõige võimsam elamus, aga põnevust ei kaota see koht Juune sõnul kunagi! Ka mitu meie reisikaaslast olid varem Petrat külastanud, kuid seekordne kogemus polnud eelmistest karvavõrdki kehvem.

„80 protsenti sellest reisielamusest sain täna kätte,“ kiitis Maalehe lugejareisi võitja, geoloog Olavi Tammemäe. Ta rääkis, kuidas kümme aastat tagasi Jordaanias tööreisil olles sai ühest päevast näpata kolm tundi, et matkata Petra keskusesse, ümber pöörata ja tagasi kapata. „Elamus oli siis ülivõimas, täna olin veidi kahtlev, kas nii suurt emotsiooni enam saab, aga midagi pole muutunud – see on ikka ütlemata vägev koht,“ tõdes Olavi.

Olavi ja tema abikaasa Maare on Maalehe tellijad olnud kümmekond aastat. Neil on meeles, et esmase tellimuse vormistasid sellepärast, et silma olid jäänud toona Agu Uudelepa kirjutatud kolumnid.

Jordaania reisi võitmine oli abielupaarile väga ootamatu üllatus.

„Selline tunne tekkis, et midagi on taevast sülle kukkunud! Tõsiselt! Kui selle linnukese panin [reisiloosi ankeeti], siis isegi mõtlesin kaks korda, kas teen seda või ei. Äkki võidangi? Aga küllap see ei lähe ikka nii,“ meenutas Olavi hetke, mil võidust teada sai.