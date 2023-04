JURIST VASTAB | Millist lepingut maa müügil sõlmida?

Isikute vahel sõlmitavate lepingute liike sätestab võlaõigusseadus. Lepingu olemuse määrab tema sisu, mitte pealkiri. Maa müümisel on õige termin müügileping, varasemalt oli kasutusel ka ostu-müügilepingu mõiste, millel oli vene keele mõju. Heal lapsel mitu nime. Müügilepingu oluline tingimus on raha tasumine asja eest. Kui asi antakse üle tasuta, on tegu kinkelepinguga. Kui asja eest ei maksta raha, vaid tasutakse teistes asjades, siis vahetuslepinguga. Kõik need kokkulepped on nn võõrandamislepingud. Maa erastamisel toimus samuti müügilepingu sõlmimine. Tegemist on selles mõttes spetsiifilise lepinguga, et selle sõlmis müüjana alati riik maareformiseaduse alusel.