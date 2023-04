SEADUSEMUUDATUS | Uus ohvriabi seadus parandab abi kättesaadavust

Selgemaks ja lihtsamaks muutus ka kuriteoohvrite hüvitiste taotlemise süsteem. Muudatused on järgmised: enam ei ole kuriteoohvri hüvitise saamiseks vaja tööealisel ohvril töövõimet töötukassas hinnata. Vanaduspensioniealisel ohvril ei ole vaja taotleda puuet. Teisisõnu on hüvitise saamise tingimuseks asjaolu, et vägivallakuriteo tagajärjel ei saa inimene enam edasi töötada ning tema sissetulek väheneb või kaob.