JÄLGI TERVIST | Selle inimgrupi kaalulangus näitab, et tervisega on halvasti

„Meie uuring näitas, et isegi 5% kaalulangus suurendab suremuse riski, eriti vanematel meestel,“ ütles Melbourne'i Monashi ülikooli teadur, kliiniline epidemioloog Monira Hussain. Ta märkis, et meditsiinitöötajad on ennegi eakate inimeste kaalulanguse pärast muretsenud, kuid teadlased pole seni täpselt mõistnud kaalukaotuse mõju tervisele.