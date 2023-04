Põllumasinate kindlustus on põllumehele sama tähtis kui saagikus

Eesti põllumasinate parki uuendatakse pidevalt ning tehnoloogiate arengutega on kasvanud ka masinate turuväärtused. See omakorda tähendab, et rikke või õnnetuse puhul on suurem ka tekitatud kahju. Näiteks üheks suuremaks põllumajandusmasinaga juhtunud õnnetuse kahjusummaks oli 380 000 eurot, kui põllul töötav uhiuus kombain ootamatult süttis ja maha põles.

Materiaalsest kahjust on tihti olulisem hoopis hooajatööde ootamatu katkemine, kuna tegemist on ajakriitiliste tegevustega. Seadmete ja masinate kindlustuse puhul saab aga kasutada päevaraha kaitse võimalust, mis on abiks asendusmasina rendiks või kasvõi naabrimehele teenuse tasumiseks, et pooleli jäänud töö saaks õigeaegselt tehtud. Tegemist on rahalise hüvitisega, mida makstakse kliendile nende päevade eest, mil masin on kindlustusjuhtumi tagajärjel remondis või kasutuskõlbmatu.