Maailma parimad raiesportlased tulevad Eestisse võidumõtetega

Maailmameistrivõistlused toovad Eestisse maailma parimad raiemehed. Uurisime enne võistlusi neist mõne mõtteid ja ootusi.

Valitsev maailmameister, Saksamaad esindav Marco Trabert ütles, et lootused on kõrged – eesmärk on pääseda vähemalt esikümnesse. Selleks on Trabertil suured võimalused, kuna eelmistel maailmameistrivõistlustel 2018. aastal Norras püstitas mees ka rekordi, kogudes viie ala peale 1678 punkti. „Nii kõrge punktisummaga pole keegi veel varem maailmameistriks tulnud, minu nimel on ka laasimise maailmarekord,“ iseloomustas Trabert oma suurimaid seniseid saavutusi.

Praegune maailma teine raiemees, norralane Ole Harald Løvenskiold Kveseth avaldas lootust, et ehk näeb Eestis ka mõnda maailmarekordit, näiteks saeketi vahetuses. Kvesethil on selle alaga isiklik side, kuna ta püstitas maailmarekordi saeketi vahetuses 2010. aastal. Kõige enam tunneb ta uhkust aga eelmistel maailmameistrivõistlustel kodupubliku ees saadud laasimise tulemuse üle. „Võttes arvesse sealset pinget ning õhkkonda, oli see tulemus, millega olen tõeliselt rahul. Kuigi kaotasin 1 sekundi, kui parandasin ühte liialt kõrget tüügast,“ sõnab Kveseth.

Austria koondisesse kuulub ka 2014. aastal Sveitšis juunioride maailmameistriks tulnud Mathias Morgenstern. Juba aastaid profiklassis võistlev mees ootab MM-i väga. „Eelmisest võistlusest on möödas mitu aastat ja tore on üle pika aja taas kõiki näha,“ sõnab ta.

Lootused paneb Morgenstern eelkõige Austria tiimile. „Ma usun, et suudame sel aastal tiimina hea tulemuse teha, individuaalklassis peab alati olema ka veidi õnne. Võistlejaid on palju ja tase on väga kõrge, poodiumile pääseda on raske. Loomulikult ma väga tahaksin, kuid ma ei sea endale ootusi selles osas. Kõige olulisem on, et me võistleme tiimide arvestuses hästi! Kõik, mis sealt edasi tuleb, on ainult boonuseks,“ räägib Morgenstern.