Raiespordi Eesti koondis loodab võitu! Loomulikult!

Taavi Ehrpais (võistlussaag Husqvarna) on koondise kogenuim liige, raiespordiga alustas ta juba 1996. aastal. Elupõline metsamees on selle aja jooksul saavutanud palju – nii on ta kuuekordne Eesti meister, meeskondlik maailmameister ja ühe individuaalala maailmameister. Ja muidugi on Taavi esindanud Eestit korduvalt raiespordi maailmameistrivõistlustel.