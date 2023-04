Raiespordi maailmameistrivõistlused tulevad keskkonnasäästlikud

Eesti võistluste peakorraldaja Mart Kelk selgitas, et ürituse keskkonnajalajäljele hakati mõtlema juba pikalt enne võistluste algust. „Raiesportlased on samal ajal reeglina ka metsamehed ja metsamehed on üle maailma ühed keskkonnahoidlikud inimesed. Nii et võistluste juures on meile kõigile oluline teha need võimalikult vähese keskkonnamõjuga.“