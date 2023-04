Argo Ideon: Sa lähed kodu-uksest välja ja kedagi teist näha ei ole. Ka pealinna keskel

Universumis keskmiselt arvatakse tavamateeriat leiduvat nii üks aatom iga nelja-viie kuupmeetrise ruumi kohta. Mitte mõni meie linnatänav H&M poesiltide ja lilleputkadega, vaid kõle ning haigutav tühjus on seesinase maailma üldkehtiv konventsioon. Võiks lisada ju „must tühjus“, aga teadlased on kindlaks teinud, et universum on õigupoolest helebeeži tooni. Ei mingit rohelust, taeva- ja meresinist. See kõik on üks kõrvalekalle normatiivsusest ning kauges tulevikus saab kõiksus olema veel märksa tühjem praegusest.