Mitu korda nädalas tohib saunas käia? Kas saun on südamele hea või halb? Lükkame müüdid ümber!

Tegelikkus: regulaarne saunaskäimine just parandab südame-veresoonkonna tervist. Ajakirjas National Library of Medicine avaldatud põhjalikus uuringus tuuakse välja, et saunaskäimine on seotud mitmete terviseprobleemide parandamisega, mille hulgast tuuakse esile just südame-veresoonkonna haigusi, kõrgvererõhutõbe ja neurodegeneratiivseid haigusi, lisaks vähendab saun artriidiriski ja mõjub hästi immuunsüsteemile. Tõsisemate terviseprobleemide puhul tuleb muidugi alati konsulteerida nendes küsimustes ka oma arstiga.

Müüt number 2: saunas ei või käia rohkem kui kord nädalas

Tegelikkus: paljud tervisele kasulikud sauna mõjud on optimaalsed, kui käid saunas vähemalt kolm korda nädalas. Enamik sauna mõjude kohta läbiviidud uuringuid näitab, et sauna head mõjud tervisele on kõige suuremad, kui seda kasutatakse korraga 20 minutit vähemalt kolm korda nädalas 20 minutit. Kuna suurim risk regulaarse saunaskäimise puhul on dehüdratsioon, on sauna tiheda kasutamise puhul tähtis tagada pidev piisav vedeliku tarbimine. Kui tarbid piisavalt vett, võid ohutult saunatada kasvõi iga päev.

Müüt number 3: saun ja südamestimulaator ei sobi kokku

Tegelikkus: see võib tulla üllatusena, kuid sauna võivad kasutada ka südamestimulaatoriga inimesed. Regulaarne saunaskäimine on südame üldisele tervisele väga kasulik ja üldjuhul seda võib ja on isegi soovitatav jätkata ka pärast südamestimulaatori paigaldamist. Konks on siin ainult selles, et kuna südamestimulaatoreid on erinevaid ja ka iga inimese tervislik seisund on erinev, siis võib esineda juhtumeid, kui sauna kasutamine on vastunäidustatud. Seega tuleb kindlasti pärast südamestimulaatori paigaldamist konsulteerida antud küsimuses oma raviarstiga.

Müüt number 4: mida kuumem temperatuur saunas on, seda parem