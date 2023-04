Kuuse-kooreürask ei küsi sinu metsa ründamiseks luba

Eestis on teada 70 üraskiliiki, kuid metsaomanikule tõsist pahandust teevad neist üksikud tuntumad. Kuuse-kooreüraskit peetakse metsakahjuriga lausa samatähenduslikuks sõnaks. Teda peljatakse ja põhjust jagub. Ürask kaevandab puukoore all käike, toitub niinest ja puu kuivab ära. Kõigepealt üks puu, siis teine, siis järgmised. Kuuse-kooreürask on talle soodsates oludes hulgisigija – kaks põlvkonda aastas – ja kohalik toidulaud on selleks üsna rikkalik.

Mis kuuse-kooreüraskile meeldib?

Kuuse-kooreüraski aktiivne paljunemine saab alguse aprillis-mais, kui pinnasesoojust on vähemalt 10 °C ja õhutemperatuur ca 20 °C. Soe ja kuiv ilm soodustab üraski haude arengut. Mõõdukalt põuane suvi – nagu lähiminevikust teada – sobib üraskile sigimiseks suurepäraselt.

Kõige ohustatumad on üheliigilised küpsed kuusikud ja vanemad metsad kui 35 aastat, kuid ürask tungib ahnelt toitu otsides ka segametsa. Rohkem männienamusega metsa, kus on palju kuuske, vähem kaseenamusega metsa. Harva asustab ka männikuid. Kuuse-kooreürask leiab hästi üles nõrgestatud puud, aga talle meeldib ka värske koorimata palk. Tüvekahjuri asustamisalade laienemist soodustavad murrud, metsapõlengud ja suvine kuivus. Samuti kuuse koorele tehtud ulukikahjustused ja värsked harvendusraied, mille käigus tekib alles jäävatele puudele vigastusi. Lisaks sobib üraskile valgustingimuste muutumine – päike hakkab puudele rohkem peale paistma ja tekib n-ö päiksepõletus. Ürask tuleb tihti sinna, kus on kõrvalt mets lagedaks raiutud.