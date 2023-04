Selleri ja rabarberi pähe süüakse karuputke. Mürgistusliin palub: hinnake oma taimeteadmisi kriitiliselt!

Eestis kasvab mitut liiki putkesid, nii võõrliike kui ka põlismaiseid. Üks ohtlikumaid on laialt levinud võõrliik – Sosnovski karuputk. Taim paistab suvel silma kõrge kasvu ja valgete õisikutega, selle suured alumised lehed koosnevad enamasti kolmest kuni viiest suurest sakiliste hõlmadega osast. Mürgiseid esindajaid on ka meie põlismaiste putkeliikide hulgas – näiteks mürk- ja surmaputk on söömise korral eluohtlikud juba üliväikestes kogustes.

Kevadised võrsed nõuavad tähelepanu

Kuigi mürgistusinfoliini jaoks on putkede õitsemise aegu juunist augustini kõige intensiivsem putkekaebuste periood, näitab senine kogemus, et esimesed mürgistused juhtuvad juba kevadel. Tavaliselt ei märgata muu kasvava rahu sees putkelehti trimmerdamisel, matkarajal liikudes, vanavanemate aias mängides. Noori karuputke võrseid aetakse segamini varsselleriga, neid on söödud ka rabarberi pähe.

Mürk- ja surmaputke juurtel on õnnetuseks värske köögivilja lõhn, mistõttu on kevadel peenra kaevamisel maast väljatulevaid putkejuuri peetud küll eelmise aasta naeristeks, küll peterselliks või hoopis võilillejuurikateks. Selliste taimede mahl sisaldab psoraleene, mis ärritab nahka ja limaskesti.

Karuputke mahl tekitab nahaga kokku puutudes raskesti paranevaid põletushaavu, juhul kui taimemahla ei pesta koheselt ära ja nahka ei kaitsta ultraviolettkiirguse eest vähemalt 48 tunni vältel. Põletust põhjustab karuputke mahlas sisalduv psoraleen, mis imendub purunenud taimerakkudest mõne minutiga ja kinnitub naharakkudesse.

Psoraleen seob tugevalt päikese ultravioletkiigust. Tekib nn fototoksiline reaktsioon, mis väljendub naha fütofotodermatiidina - selle sümptomid on kipitus, sügelus, ebakorrapärase kujuga punetavad laigud ja valulikud villid. Kahe pärast tekivad nahale inetud pigmendilaigud, mis püsivad 6 kuud kuni 2 aastat.