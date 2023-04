Saevõlurid avavad täna koos pasunakooriga maamessi ja maalimameistrivõistlused

Täna õhtul kogunevad Tartu Raekoja platsile maailma parimad raiesportlased ja Maamessi korraldajad, et avatuks kuulutada metsa- ja maanädal, mille keskmes on raiespordi MM ja Maamess, mis saavad Tähtveres alguse neljapäeval.

Eesti võõrustab taas raiespordi maailmameistrivõistlusi, mis toimusid siin viimati 16 aastat tagasi. Korraldajate sõnul on võistlejaid tulemas 22 riigist, kellest kaugemad on pärit Jaapanist. Veel enne, kui võistlused saavad alguse, tutvustavad korraldajad kolmapäeva õhtul Raekoja platsil eelseisvat võistlusprogrammi ning võistlejaid. „Mitu kuud tööd ja vaeva on lõpusirgele jõudmas ning meil on hea meel tuua maailmameistrivõistluste melu Tartu südamesse ja tutvustada seda põnevat ja kaasahaaravat spordiala,“ märkis raiespordi MM-i peakorraldaja Mart Kelk.