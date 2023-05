Kas teadsid, et saun on kaalulangetamisel tõhus abimees? Vaata, kuidas saun kilode kahjuks tööle panna

1. Kiire veekaotus

Kõige kiirem ja otsesem viis saunas kaalu langetada on veekaotus. Kuna intensiivne kuumus paneb higistama, kaotad kehasse talletatud liigset vett. Ühe korraliku saunaskäiguga võid maha võtta lausa kuni viis kilo, kuid see tuleb vee tarbimisega üsna kiiresti tagasi. Tulemuse püsimiseks tuleb saunas käia regulaarselt.

2. Detoksikatsioon

Higistamine on meile väga vajalik, sest see aitab kehal toksiinidest vabaneda. Kuid paraku enamik inimesi ei saa päeval piisavat füüsilist koormust, et higistamise kaudu keha toksiinidest puhas hoida. Siin tulebki appi saun. Higistamine aitab kehast väljutada ka selliseid raskemetalle nagu plii, tsink, vask, nikkel ja elavhõbe, mis võivad meie organismi imenduda toidu või keskkonnategurite kaudu. Higistamine – toimugu see siis spordisaalis või saunas – puhastab lisaks lümfisüsteemi ja aitab kehal seeläbi tõhusamalt rasva põletada. Just nii aitabki saun sinu kaalulangusele kaasa.

3. Kiirem ainevahetus