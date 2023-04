6 diabeedi märki, mida on lihtne segi ajada tavalise vananemisega

Lisaks tuntud I ja II tüübi diabeedile on olemas veel suhkruhaiguse tüüp LADA, nimega mis sarnaneb I tüübi diabeedile, kuid kujuneb välja hilisemas eas ning on aeglasema kuluga. Haiguse varases staadiumis on insuliini tootlikkus osaliselt säilinud. Eristatakse veel ka rasedusaegset diabeeti, mis vanemaid inimesi niivõrd ei puuduta.

Üheksal juhul kümnest haigestub inimene siiski II tüübi diabeeti, mida peetakse elustiilihaiguseks. II tüübi diabeedi puhul on märgatud, et see algab hiilivalt – sellel pole selgeid hoiatavaid sümptomeid. Kuid on välja toodud, et kui mõni neist kuuest sümptomist esineb, tasuks pöörduda perearsti vastuvõtule, et oma veresuhkru taset mõõta, vahendab The Independent.

1. Tihedam urineerimine

Rohkem tualetis käimine, eriti öösel, võib olla diabeedi tunnuseks. Suhkur koguneb verre, mitte ei satu rakkudesse, ja neerud teevad ületunde, et vabaneda liigsest suhkrust veres.

See ei tähenda, et öine aeg kuidagi eriline oleks, kuid inimesed märkavad öist urineerimisvajaduse kasvu paremini.

2. Janu

Kui veres on liiga palju suhkrut, liigub vesi rakkudest verre, et seda suhkrukogust lahjendada. Selle tulemusel tekib rakkudes endis veevaegus. Kuna rakud on dehüdreeritud, saadavad nad kehale keemilise signaali, et teil on janu. Seepärast tekibki tihe vajadus rohkem juua.

3. Väsimus

Tavapärasest suurem väsimustunne on sageli suhkruhaiguse tunnuseks. Kui sul on 2. tüüpi diabeet, ei saa sinu rakud piisavalt glükoosi, mistõttu tunnevad inimesed end väga väsinuna. Näiteks võid hakata tegema pärastlõunaseid uinakuid, kuigi seda varem ei teinud.

4. Ootamatu kaalulangus

Sage sümptom on ka kaalukaotus, ilma et sa oleks seda soovinud. Tavaliselt säilitab inimese keha liigset suhkrut rasvana. Kuna aga glükoos rakkudesse enam ei jõua, kuid keha vajab endiselt energiat, hakatakse seda tootma rasva lõhustades. Seetõttu kaal vähenebki.

5. Sügelus kubemepiirkonnas