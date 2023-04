Viljakuivatus läheb kõigile korda, aga milline on selle tegelik omahind?

Eesti kliimas on teraviljakuivati põllumehe hädavajalik tootmisvahend, kuid selle rajamiseks või uuendamiseks vajaliku investeeringu tegemine takerdub tihti erinevate kahtluste ja kõhkluste taha. „Eesti tingimustes on tegelikult ideaalne viljakuivatite vajadus tuhatkond. Kui täna uuendatakse umbes 20 kompleksi aastas, siis on veel pikk maa minna,“ nendib Agroekspert OÜ esindaja Urmas Nigula.

„Väga paljud Eesti põllumehed ei oska öelda, palju kuivatamine üldse maksab. Aeg-ajalt kuuleb ka mõru mõttekäiku, et milleks omale kuivati, kui teenuse hind on sama, mis kodus kuivatades.“ tõdeb Agroekspert OÜ esindaja Tanel Raigla. „Innovaatilistele lahendustele vastuvõtlik klient on optimistlikult tulevikku vaatav noor mees, kuid arvestatav osa Eesti häid põllumehi on keskeas või üle selle. Nendega on tihti keeruline uutest investeeringutest rääkida. Nad on eluaeg teinud teatud asju omamoodi ning sellist usku naljalt ei kõiguta,“ ütleb Raigla. Lihtsam tundub kohandada oma vajadusi allapoole, et see vastaks olemasolevatele võimalustele, kui kohandada oma sissetulekuid soovitud elatustaseme loomiseks ülespoole. Investeerimisriski liigselt pelgaval põllumehel jääb aga pikas perspektiivis kahjuks käegakatsutav tulu saamata.

Täna on teraviljakuivatuses palju asju teisiti

Viljakuivatite tehnoloogiline areng on teinud võimalikuks korvata Eesti põllumehele seda nii valusat konnasilma, milleks on hea personali puudus. Agroekspert OÜ mehed ise ütlevad näiteks oma tiimi kohta, et tugev meeskond on ettevõtmistes alati see, mis läbi paksu ja vedela lükkab. Tõsi – erinevad põllutööd saavadki kiiremini ringi peale, kui tegijaid on rohkem. Kuid viljakuivatus ei pea põllumehe elu raskemaks tegema ega olema see pidevalt veritsev lahtine kuluhaav. Põllumajandus on tänapäeval täppisteadus ja edu tagab mitte ainult tahe, hoolivus ja pika kogemusega kinnistunud agronoomiateadmised, vaid ka teadlikud kulud ja parimad seadmed, mis eelviimast otseselt mõjutavad.

