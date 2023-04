Ukraina raiemees: igas linnas võib midagi taevast alla kukkuda

Meeskonnas on esindatud kõik Ukraina regioonid, liikmeid on Karpaatidest, riigi idaosast, Sumõ oblastist ja Kievist. Kalenichenko ise elab Kievi lähistel. Ta ütleb, et praegu Ukrainas rahulikke kohti ei ole. „Igas linnas võib midagi taevast alla kukkuda.“