Peakohtunik Arno Skuin kinnitab, et tunde järgi ei hinnata midagi, kõik on mõõdetav nii ajas, millimeetrites kui kraadides.

Tehnilistel aladel lõigatakse palkidest seibe. Kombineeritud järkamises on notid jalgade peal ja maapinnaga kaldu, üks ühte, teine teistpidi 7 kraadi. Madalam ots 40 ja kõrgem 70 cm maast. Võistleja peab lõikma alt üles ja ülevalt alla, et saada ketas kokku, lõige peab olema palgi suhtes 90 kraadi. Kraadid mõõdetakse neljast nurgast ära ja ka kokkulõike suurus millimeetrites - mida vähem, seda parem. Kirja pannakse ka aeg. Idee on selles, et kui mesatööl järgata palki, siis valelt poolt puule lähenedes tekivad pinged ja saag võib kinni jääda.