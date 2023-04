Raiespordi MMi teine päev tõi kaasa hulgaliselt üllatusi

Võimsa tulemusega langetamises said hakkama soomlane Vesa Kurki ning noor Norra koondise liige Sivert Lindstad, kogudes alalt maksimaalse võimaliku punktisumma ning korrates sellega ka maailma rekordit. Kuna langetamises on lisaks täpsusele oluline ka aeg, siis päris uut rekordit siiski ei õnnestunud püstitada.

Naistest on liidrikohal austerlanna Barbara Rinnhofer. Langetamises hea tulemuse teinud eestlanna Karina Riive on tõusnud nelja ala järel teiseks. Kolmandat kohta hoiab Norrat esindav Anne-Helene Sommerstad.

Juunioride klassis on meie rõõmuks esikohta hoidmas eestlane Peeter Mitt, kuid teisel kohal olev sakslane Ricardo Michalik on kogunud täpselt sama punktisumma. Kolmandal kohal on jaapanlane Ryosuke Takayama.

Kui eile veel oli edetabeli esiots sini-must-valge poolt vallutatud, siis tänasega on kaardid juba ümber mängitud. Eestlased on sellest hoolimata teinud väga tugeva ja stabiilse esituse ning esikümnesse on pääsenud Jarro Mihkelson ja Helvis Koort. Jarro on nelja ala järel kolmandal kohal. Põhiklassis hoiab liidripositsiooni norralane Ole Harald Kveseth, teisel kohal on austerlane Mathias Morgenstern.