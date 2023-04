Kas tõesti tõi saeketivahetuse maailmarekordi õnnekivile ohverdamine?

Kuidas õnnestus maailmarekord? Jan ütleb, et selle taga on palju treenimist ja rasket tööd. Ta treenib ketivahetamist tunni päevas, enne suuri võistlusi rohkemgi.

Jan osales kolmapäeval eskursioonil Taevaskotta, kus muuhulgas käidi ka õnnetoova kivi juures. „Panin sinna väikse ohvrianni ja soovisin häid tulemusi ketivahetuses,“ ütleb Jan. „Tundub, et see töötas.“

Ta loodab individuaaarvestuses oma positsiooni säilitad - hetkel on ta noorteklassis 6. postitsioonil - ning ka seda, et Tšehhi tiim jõuab üldarvestuses esimese viie sekka, praegu on nad neljandad.