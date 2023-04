Marti Aavik: menukas juturobot tuleb kohe rakendada eesti keele õpetamiseks

Omamoodi kummaline on see, et Eesti ajakirjandusse jõudis järjekordne üleilmne mureliku arutlemise laine tehisintellekti ohtude ja võimaluste üle mitmekuise hilinemisega. Selle laine algpõhjus, juturobot ChatGPT oli selle hilinemisajaga jõudnud eesti keele juba päris korralikult ära õppida. Tegelikult oli kõigil võimalik robotiga mängima hakata juba eelmise jõulukuu esimestest päevadest.