Lõikad hallitanud koha ära ja sööd edasi? Mõne toidu puhul on see okei, aga mitte alati

Toiduohutusekspert Sylvia Anderson rääkis Insiderile, et toiduhindade tõus ja raiskamisele tähelepanu pööramine on pannud inimesi rohkem ka osati hallitanud toitu sööma. Hallituse puhul tasub kindlasti teada, et nähtav osa pole kogu seen, ka mujal toidus võivad hallituse eosed juba sees olla.