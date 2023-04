JURIST VASTAB | Kuidas pärandatud maja õe ja venna käest oma nimele saada?

Elasin koos emaga talle kuuluvas maamajas aastaid ja hooldasin teda. Nüüd on ema surnud ning meid on kolm pärijat: mina, õde ja vend. Mina sooviksin selles majas edasi elada ja seda oma nimele saada, sest õel ja vennal on kummalgi oma elamine ja oma pere mujal, nad ei ole huvitatud oma majaosast.