Jämesoolevähiga jõuab kolmandik inimesi arstile liiga hilja. Tea esimesi sümptomeid!

Jämesoolevähi diagnoosimine hilineb tihti seetõttu, et haigus kulgeb tihti pea märkamatult - kaebused kas puuduvad või on tagasihoidlikud. Seetõttu pöördutakse tihti arsti juurde liiga hilja. Kuid varajaselt avastatud jämesoolevähk on tegelikult üsna hästi ravitav ning sellest on võimalik täielikult paraneda.